Происшествия 01.04.2019 11:46
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01.04.2019 11:46
Незаконную вырубку деревьев обнаружили в Урюпинском лесничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, неизвестные срубили четыре вяза и один клен, причинив лесничеству ущерб в 55 тысяч рублей.
Установлено, что вырубку лесных насаждений осуществили двое местных жителей 30 и 34 лет. Они сознались в содеянном и пояснили, что деревья им понадобились для распила на дрова с целью отопления жилых помещений. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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