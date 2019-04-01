



Национальный проект «Экология», утвержденный в 2018 году, включает в себя 11 федеральных проектов. Например, в нацпроект вошли - «Комплексная система обращения с ТКО», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие важные природоохранные программы федерального значения.

Общее финансирование проекта составит 4 трлн рублей, из которых 3,2 трлн рублей предполагается привлечь из внебюджетных источников. В число приоритетных направлений проекта входит внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), на что предполагается направить 2,5 трлн.руб. из внебюджетных источников.

Наилучшие доступные технологии компания «ЕвроХим» уже на протяжении ряда лет использует при модернизации уже существующих и строительстве новых предприятий в России.

В настоящее время не имеет аналогов в России современная станция очистки сточных вод, построенная на Гремячинском ГОКе. Очистка сточных вод на комбинате «ЕвроХим-ВолгаКалии» осуществляется биологическим методом по технологии AGAR® (аэролифтный реактор с прикрепленными биокультурами). Эта технология повторяет круговорот воды в природе и способствует экономии большого количества технической воды, забираемой из естественных природных источников, позволяет избежать сброса отработанной воды в близлежащие водоемы.

В число НДТ, применяемых на предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалия», входит также метод замещения, то есть обратная закладка до 97% отходов производства. Использование этой технологии подразумевает размещение галитовых отходов обогатительной фабрики в выработанном пространстве рудника. Метод замещения позволяет значительно сократить объемы галитовых отходов, размещаемых на поверхности, а также уменьшить оседания земной поверхности за счет закладки пустот выработанного пространства в руднике.

Внедрением на своих предприятиях этих и других технологий «ЕвроХим» на деле реализует важные принципы экологической политики по снижению негативного влияния промышленного производства на окружающую среду и улучшению экологической обстановки в регионах присутствия.