Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатора





Дорожники накануне устранили ямы на территории около волжской городской больницы №1 имени Фишера. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для работы в выходной день стала критика, прозвучавшая из уст губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который в субботу неожиданно нагрянул со своими заместителями в медучреждение. Глава региона был неприятно удивлен отсутствием пункта пропуска на территорию больницы, а также ямами в асфальтовом покрытии. Еще один «сюрприз» ожидал его в самой больнице. Так, работы по капремонту помещений для создания сосудистого отделения в рамках будущего центра для оказания специализированной помощи жителям Заволжья шли ни шатко ни валко. Вместо четырех десятков рабочих на объекте нашлись лишь 12 человек. Никто из руководства медучреждения работы не контролировал. Глава региона заявил о недопустимости недостаточного внимания к объектам, которые входят в национальные проекты, руководства учреждений и чиновников, которые за них отвечают.



