Общество

Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатора

Общество 01.04.2019 10:03
3520 38
01.04.2019 10:03


Дорожники накануне устранили ямы на территории около волжской городской больницы №1 имени Фишера. Как сообщает ИА «Высота 102», поводом для работы в выходной день стала критика, прозвучавшая из уст губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который в субботу неожиданно нагрянул со своими заместителями в медучреждение. Глава региона был неприятно удивлен отсутствием пункта пропуска на территорию больницы, а также ямами в асфальтовом покрытии. Еще один «сюрприз» ожидал его в самой больнице. Так, работы по капремонту помещений для создания сосудистого отделения в рамках будущего центра для оказания специализированной помощи жителям Заволжья шли ни шатко ни валко. Вместо четырех десятков рабочих на объекте нашлись лишь 12 человек. Никто из руководства медучреждения работы не контролировал. Глава региона заявил о недопустимости недостаточного внимания к объектам, которые входят в национальные проекты, руководства учреждений и чиновников, которые за них отвечают. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Высота 102»: Гости Волгограда скоро перестанут испытывать страдания при въезде в город
20.03.2019 20:02
42361 8
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице
30.03.2019 18:46
36428 0
«Парад ГАЗелей»: в центре Волгограда собрались «на отдых» водители маршруток
20.03.2019 14:25
25301 27
Общество
01.04.2019 12:28
Общество 01.04.2019 12:28
1294 28 Обсудить

0
Далее
Общество
01.04.2019 09:52
Общество 01.04.2019 09:52
199 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.04.2019 09:10
Общество 01.04.2019 09:10
5481 1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 16:36
Общество 31.03.2019 16:36
8069 12 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 16:19
Общество 31.03.2019 16:19
7506 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 14:31
Общество 31.03.2019 14:31
6171 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 12:15
Общество 31.03.2019 12:15
10295 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 10:46
Общество 31.03.2019 10:46
20467 37 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 10:00
Общество 31.03.2019 10:00
1690 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 09:43
Общество 31.03.2019 09:43
4381 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.03.2019 09:03
Общество 31.03.2019 09:03
1283 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 18:46
Общество 30.03.2019 18:46
36428 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 15:35
Общество 30.03.2019 15:35
15866 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 12:14
Общество 30.03.2019 12:14
1197 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.03.2019 11:20
Общество 30.03.2019 11:20
9418 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:43
Сбербанк начал выпускать бюджетную бизнес- карту платежной системы МИРСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов
14:26
Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцевСмотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится федеральный памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
10:26
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчасСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатораСмотреть фотографии
09:10
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыномСмотреть фотографии
18:22
«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников Смотреть фотографииCмотреть видео
17:32
Отдыхающих волгоградцев не напугал снаряд на берегу Волги
17:25
Музыкант из Волгоградской области продолжает трехвековую семейную династиюСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор Смотреть фотографии
16:19
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человекСмотреть фотографии
16:03
В Дзержинском районе Волгограда вдребезги разбили лобовое стекло трамваяСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде эвакуировали посетителей и персонал в ТРК “Акварель”
14:31
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую водуСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спортаСмотреть фотографии
12:15
Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высотыСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области открывается навигацияСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области малоквартирные дома исключат из программы капремонтаСмотреть фотографии
09:03
Наловят и накормят: в Волгоградской области стартует благотворительная рыбалкаСмотреть фотографии
19:24
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:46
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробкуСмотреть фотографии
15:35
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуареСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 