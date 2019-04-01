Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыном

Общество 01.04.2019 09:10
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01.04.2019 09:10
Перед судом предстанет жительница Тракторозаводского района Волгограда, которую обвиняют в жестоком обращении с собственным сыном и неисполнении родительских обязанностей. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, в инстанцию поступило дело, обстоятельства которого леденят душу.
По данным следствия, когда малышу был всего месяц, его забрали органы опеки. Причиной стало ненадлежащее исполнение женщиной родительских обязанностей. Следующие два года малыш провел в областном доме ребенка. Но затем женщина забрала его оттуда. Однако чуда не произошло и вскоре после возвращения в семью мучения мальчика продолжились. Из материалов дела известно, что мать постоянно ругала его матом и била так, что на теле ребенка оставалось множество кровоподтеков и ссадин. Женщина могла запереть его одного в душной комнате, без питья и еды. Однажды летом он провел в таких условиях больше 10 часов.
Известно, что семья числится в районном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении с 2016 года.
К сожалению, случаи насилия над детьми со стороны их родителей - не редкость. Так, недавно к 6,5 годам колонии общего режима был приговорен житель Центрального района Волгограда, который истязал и оскорблял свою 10-летнюю дочь и бил ее бабушку, когда та пыталась заступиться за девочку.
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