В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую воду

Общество 31.03.2019 14:31
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31.03.2019 14:31
Центральный районный суд Волгограда признал ООО «Концессии теплоснабжения» виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное постановление, на компанию наложен штраф в сумме 20 000 рублей.
Согласно материалам дела, в суд обратилось управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, которое проводило административное расследование по жалобе граждан. В ходе проверки установлено, что температура горячей воды в точке ввода в жилой дом № 7А на ул. Костюченко составила 53 °C ± 0,58 °C при норме не ниже 60 °C и не выше 75 °C. Это является нарушением требований п.2.3, п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Согласно данным требованиям, соответствующая температура воды в местах водоразбора, независимо от применяемой системы теплоснабжения, должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C, что связано с предупреждение загрязнения горячей воды возбудителями вирусного и бактериального происхождения. Определенные вирусы и бактерии, как отмечается, могут размножаться, если температурный режим не соблюдается.
Представители компании в суд не явились, о причинах не сообщили, поэтому административное дело было рассмотрено без их участия. Постановление районного суда пока в силу не вступило и может быть обжаловано.
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