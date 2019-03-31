Общество

В Волгоградской области сократилось финансирование массового спорта

Общество 31.03.2019 12:15
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31.03.2019 12:15


В Волгоградской области на спорт высших достижений в прошлом году был выделен почти 1 миллиард рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области, проверившей деятельность регионального комитета по физической культуре и спорта, расходы на эти цели составили 919 миллионов рублей. Для сравнения: в 2017 году эта сумма была гораздо меньше – 575 миллионов рублей. При этом на массовый спорт в регионе в прошлом году было выделено около 76 миллионов рублей. Это скромнее, чем в 2017 году – 83 миллиона рублей. 
Как следует из отчета КСП, всего расходы на мероприятия в сфере физической культуры и спорта в прошлом году увеличились на четверть миллиарда рублей. Рост произошел за счет увеличения субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету, а также за счет укрепления материально-технической базы учреждений. Всего расходы комитета составили по итогам 2018 года 1 миллиард 138 миллионов рублей. В 2017 году было 883 миллиона рублей. 

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