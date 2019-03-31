Экономика

Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высоты

Экономика 31.03.2019 12:15
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31.03.2019 12:15


Оценить масштабность тепличного комплекса «Ботаника» в Волжском предоставили журналистам волгоградских СМИ специалисты компании. Легендарное светящееся вблизи города облако – это свет от действующих на территории комплекса 30 га теплиц. Здесь круглый год выращивают огурцы – за 2018 год было произведено 23 тысяч тонн. В планах на текущий год – более 30 тысяч тонн. 
Сейчас идет строительство 27 га теплиц  - для томатов. Это очень большие площади – с автоподъемника можно было в этом убедиться.
Как напомнил владелец компании Юрий Сударев, в 2014 году «Ботаника» начиналась с 5 га с инвестициями порядка 750 млн рублей.  Ежегодно производство расширялось, включая, в том числе, строительство газопоршневых установок, что  обеспечило предприятие электричеством, повысив его конкурентноспособность.
«В последнее время я провожу здесь много времени, поскольку ответственность за инвестиции лежит на мне. Мы каждый год, начиная с 2014 года, инвестируем деньги сюда, смотрим на результаты работы и принимаем решения о дальнейшем развитии комплекса. Мы поняли, что имеем достаточные компетенции,  и на 2020 год на рассмотрении в банке ВТБ - наша новая заявка на 4 млрд 600 млн рублей. Это стандартная процедура, в марте-апреле она начинается. Если банк решит, что показатели наших  шагов соответствуют заявленным – одобрят. Если нет – я сам деньги не возьму», - сообщил Юрий Сударев. 
Напомним, сейчас идет строительство 27 га теплиц для томатов. С планируемым запуском в 2020 еще 27 га компания выйдет на объемы 30 тысяч тонн по томатам. Таким образом, производство овощей на 84 га будет сбалансировано -  по 30 тысяч тонн томатов и огурцов.

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