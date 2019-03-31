Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высоты

Экономика 31.03.2019 12:15
256 0
31.03.2019 12:15
Оценить масштабность тепличного комплекса «Ботаника» в Волжском предоставили журналистам волгоградских СМИ специалисты компании. Легендарное светящееся вблизи города облако – это свет от действующих на территории комплекса 30 га теплиц. Здесь круглый год выращивают огурцы – за 2018 год было произведено 23 тысяч тонн. В планах на текущий год – более 30 тысяч тонн.
Сейчас идет строительство 27 га теплиц - для томатов. Это очень большие площади – с автоподъемника можно было в этом убедиться.
Как напомнил владелец компании Юрий Сударев, в 2014 году «Ботаника» начиналась с 5 га с инвестициями порядка 750 млн рублей. Ежегодно производство расширялось, включая, в том числе, строительство газопоршневых установок, что обеспечило предприятие электричеством, повысив его конкурентноспособность.
«В последнее время я провожу здесь много времени, поскольку ответственность за инвестиции лежит на мне. Мы каждый год, начиная с 2014 года, инвестируем деньги сюда, смотрим на результаты работы и принимаем решения о дальнейшем развитии комплекса. Мы поняли, что имеем достаточные компетенции, и на 2020 год на рассмотрении в банке ВТБ - наша новая заявка на 4 млрд 600 млн рублей. Это стандартная процедура, в марте-апреле она начинается. Если банк решит, что показатели наших шагов соответствуют заявленным – одобрят. Если нет – я сам деньги не возьму», - сообщил Юрий Сударев.
Напомним, сейчас идет строительство 27 га теплиц для томатов. С планируемым запуском в 2020 еще 27 га компания выйдет на объемы 30 тысяч тонн по томатам. Таким образом, производство овощей на 84 га будет сбалансировано - по 30 тысяч тонн томатов и огурцов.
Реклама
Популярное по теме
05.03.2019 18:41
11465 9
25.03.2019 12:45
11398 19
29.03.2019 10:36
16874 10
Темпы роста страхового рынка Волгограда значительно превысили средние по стране29.03.2019 16:04
Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу превысила 102 млрд рублей29.03.2019 14:25
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать29.03.2019 10:36
Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых Онлайн29.03.2019 10:04
Сбербанк составил рейтинг востребованности специалистов по «Второму медицинскому мнению»28.03.2019 16:16
В Волгоградском регионе стартовал капремонт многоквартирных домов по плану 2019 года28.03.2019 12:49
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей27.03.2019 17:22
Банк «Возрождение» запустил «Щедрый» накопительный счет26.03.2019 16:28
Сбербанк предложил готовое решение для розничной торговли и сферы услуг26.03.2019 15:27
Волгоградский гидроксид магния - в Южной Корее25.03.2019 14:27
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу25.03.2019 12:45
Сбербанк: более 1 млн поездок на общественном транспорте были оплачены волгоградцами с начала 2019 года банковскими картами25.03.2019 12:39
Вода для всех – Волжские пивовары провели на заводе День воды25.03.2019 10:12
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» принимает будущих энергетиков25.03.2019 09:27
В Волгоградской области увеличили число субсидируемых из бюджета авиарейсов23.03.2019 14:05
Реклама