Специалисты «Ботаники» показали масштабность своего проекта с высоты





Оценить масштабность тепличного комплекса «Ботаника» в Волжском предоставили журналистам волгоградских СМИ специалисты компании. Легендарное светящееся вблизи города облако – это свет от действующих на территории комплекса 30 га теплиц. Здесь круглый год выращивают огурцы – за 2018 год было произведено 23 тысяч тонн. В планах на текущий год – более 30 тысяч тонн.

Сейчас идет строительство 27 га теплиц - для томатов. Это очень большие площади – с автоподъемника можно было в этом убедиться.

Как напомнил владелец компании Юрий Сударев, в 2014 году «Ботаника» начиналась с 5 га с инвестициями порядка 750 млн рублей. Ежегодно производство расширялось, включая, в том числе, строительство газопоршневых установок, что обеспечило предприятие электричеством, повысив его конкурентноспособность.

«В последнее время я провожу здесь много времени, поскольку ответственность за инвестиции лежит на мне. Мы каждый год, начиная с 2014 года, инвестируем деньги сюда, смотрим на результаты работы и принимаем решения о дальнейшем развитии комплекса. Мы поняли, что имеем достаточные компетенции, и на 2020 год на рассмотрении в банке ВТБ - наша новая заявка на 4 млрд 600 млн рублей. Это стандартная процедура, в марте-апреле она начинается. Если банк решит, что показатели наших шагов соответствуют заявленным – одобрят. Если нет – я сам деньги не возьму», - сообщил Юрий Сударев.

Напомним, сейчас идет строительство 27 га теплиц для томатов. С планируемым запуском в 2020 еще 27 га компания выйдет на объемы 30 тысяч тонн по томатам. Таким образом, производство овощей на 84 га будет сбалансировано - по 30 тысяч тонн томатов и огурцов.



