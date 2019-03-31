



Двое детей на двухколесном транспорте пострадали в регионе за минувшие сутки. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в региональном главке МВД. Так, в Дзержинском районе 11-летняя девочка каталась на велосипеде во дворе дома № 26 по улице Константина Симонова, когда на нее наехал “Mercedes Benz”. Иномаркой управлял 31-летний мужчина. Происшествие случилось около 16:30.

Часом ранее в Городище напротив дома № 78 по улице Баррикадной 16-летний подросток во время езды не справился с управлением своим мопедом “NF-50”. Мальчишка упал на дорогу и получил травмы. Пострадавшие дети госпитализированы.