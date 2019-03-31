Общество 31.03.2019 09:43
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31.03.2019 09:43
В Волгоградской области жилые дома, в которых менее пяти квартир, хотят исключить из программы капитального ремонта. Соответствующий проект закона внесен в областную думу парламентским комитетом по ЖКХ, жилищной политике и строительству, сообщает ИА «Высота 102». В ноябре 2018 года Госдума утвердила изменения в Жилищный кодекс РФ, которые позволяют субъектам России самостоятельно решать вопрос о целесообразности обновления малоквартирных домов за счет «общего котла».
В региональном фонде законодательную инициативу поддержали, отметив, что жители четырехквартирных домов придерживаются аналогичной позиции. Такие строения в основном расположены в сельской местности и зачастую не имеют ни газа, ни воды, ни канализации. Здания, как отмечает регоператор, находятся в непосредственном управлении собственников квартир, которые готовы ремонтировать свое жилище самостоятельно.
Стоимость капремонта таких сооружений, как подчеркивает регоператор, достаточно высокая, по сравнению с остальными многоквартирными домами. Это приводит к диспропорциям при распределении денежных средств из общей "копилки". Так, к примеру, стоимость работ в многоквартирном доме на четыре квартиры, расположенном по улице капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе Волгограда, составляет порядка 2,5 млн рублей. С учетом количества проживающих в доме граждан, а также размера взноса за капремонт, собственники квартир не смогут расплатиться с фондом даже по завершении региональной программы.
В перечне многоквартирных домов, подлежащих обновлению в Волгоградской области, насчитывается 98 жилых зданий, в которых не более четырех квартир. Из них на 30 строениях капитальный ремонт уже частично выполнен. Сумма понесенных затрат составила 32 млн рублей. Согласно проекту закона, дома, в которых капремонт уже стартовал, из программы исключаться не будут.
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