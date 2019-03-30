Под Волгоградом перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробку





Пробка собралась сегодня днем из-за перекрытого железнодорожного переезда у поселка имени Максима Горького. Об этом ИА “Высота 102” сообщили читатели. Переезд расположен на перегоне “Поселок Максима Горького - пост 12 километр”. Информация о причинах закрытия пути уточняется.

По предварительным данным, на момент публикации общая протяженность пробки составила около 5 километров.



