Происшествия

Под Волгоградом перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробку

Происшествия 30.03.2019 17:08
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30.03.2019 17:08


Пробка собралась сегодня днем из-за перекрытого железнодорожного переезда у поселка имени Максима Горького. Об этом ИА “Высота 102” сообщили читатели. Переезд расположен на перегоне “Поселок Максима Горького - пост 12 километр”. Информация о причинах закрытия пути уточняется.
По предварительным данным, на момент публикации общая протяженность пробки составила около 5 километров.

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