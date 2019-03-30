Экология

В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалку

Экология 30.03.2019 15:31
239 0
30.03.2019 15:31


Около полумиллиарда рублей выделено на ликвидацию свалки около Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение размещено на сайте госзаказов. Четыреста пятьдесят пять миллионов рублей выделено из бюджета региона. Согласно техзаданию, должны быть изолированы около полутора миллиона тонн отходов и подготовлена площадка площадью 42 гектара к проведению работ по рекультивации нарушенных земель. Первый этап ликвидации свалки должен быть закончен к декабрю этого года, второй – к началу июня следующего года. Свалка находится на расстоянии более 1 километра от Камышина в северо-западном направлении. Отходы, которые сюда свозились, относятся к четвертому классу опасности. 
Напомним, в регионе продолжаются работы по ликвидации свалок. В Кировском районе Волгограда идет рекультивация земель на месте вывезенной свалки, в Урюпинском районе приступают к последнему этапу ликвидации несанкционированного полигона отходов. Аналогичные работы ведут в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператора
11.03.2019 17:19
17476 7
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку
11.03.2019 11:22
8442 11
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробы
12.03.2019 16:30
9311 5
Экология
30.03.2019 13:14
Экология 30.03.2019 13:14
591 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.03.2019 10:03
Экология 29.03.2019 10:03
10040 15 Обсудить

0
Далее
Экология
28.03.2019 08:39
Экология 28.03.2019 08:39
5839 27 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 15:53
Экология 27.03.2019 15:53
1181 2 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 11:18
Экология 27.03.2019 11:18
5822 12 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 10:36
Экология 27.03.2019 10:36
5731 9 Обсудить

0
Далее
Экология
25.03.2019 20:29
Экология 25.03.2019 20:29
1094 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.03.2019 09:41
Экология 23.03.2019 09:41
1357 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.03.2019 09:18
Экология 21.03.2019 09:18
1384 4 Обсудить

0
Далее
Экология
18.03.2019 13:21
Экология 18.03.2019 13:21
7554 43 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 14:00
Экология 17.03.2019 14:00
1875 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 09:29
Экология 17.03.2019 09:29
8106 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 05:53
Экология 17.03.2019 05:53
8992 0 Обсудить

0
Далее
Экология
15.03.2019 20:52
Экология 15.03.2019 20:52
4811 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.03.2019 13:22
Экология 13.03.2019 13:22
4431 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:08
Под Волгоградом перекрытый железнодорожный переезд собрал многокилометровую пробкуСмотреть фотографии
15:35
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуареСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалкуСмотреть фотографии
14:52
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0Смотреть фотографии
13:14
Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
12:14
В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именамиСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области мужчина убил родственника за укоры в иждивенииСмотреть фотографии
11:20
Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде мировая звезда LP споет на концерте и встретится с фанатамиСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонтСмотреть фотографии
10:27
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлиникуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде ищут лихача, сбившего пожилую женщину на тротуареСмотреть фотографии
09:53
Трамвай протаранил легковушку в Волгограде, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:00
В Советском районе Волгограда мужчина в лифте едва не остался без рукиСмотреть фотографии
21:14
Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горемСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде на мосту через Волгу сгорела легковая машина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорогCмотреть видео
18:58
Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снегаСмотреть фотографии
17:06
Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавалСмотреть фотографии
16:11
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда Смотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах
14:11
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
13:31
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатностьСмотреть фотографии
13:11
Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселеСмотреть фотографии
12:58
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцемСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначкуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувствСмотреть фотографии
10:36
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать Смотреть фотографии
10:03
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 