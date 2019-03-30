В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалку





Около полумиллиарда рублей выделено на ликвидацию свалки около Камышина. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение размещено на сайте госзаказов. Четыреста пятьдесят пять миллионов рублей выделено из бюджета региона. Согласно техзаданию, должны быть изолированы около полутора миллиона тонн отходов и подготовлена площадка площадью 42 гектара к проведению работ по рекультивации нарушенных земель. Первый этап ликвидации свалки должен быть закончен к декабрю этого года, второй – к началу июня следующего года. Свалка находится на расстоянии более 1 километра от Камышина в северо-западном направлении. Отходы, которые сюда свозились, относятся к четвертому классу опасности.

Напомним, в регионе продолжаются работы по ликвидации свалок. В Кировском районе Волгограда идет рекультивация земель на месте вывезенной свалки, в Урюпинском районе приступают к последнему этапу ликвидации несанкционированного полигона отходов. Аналогичные работы ведут в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.



