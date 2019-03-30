Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темноту

Экология 30.03.2019 13:14
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30.03.2019 13:14
Ровно на час сегодня будет отключена подсветка главного монумента на Мамаевом кургане в Волгограде – статуи «Родина-мать зовет!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», прожектора, освещающие мемориал, отключат с 21:30 до 22.30 по местному времени. Таким образом, музей-заповедник присоединится к международной акции «Час Земли».
Подсветка сегодня будет отключена и на стадионе «Волгоград Арена», а также на железнодорожном вокзале города-героя.
Наполним, что акция «Час земли» направлена на привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В настоящий момент это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах, в определенный час гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.
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