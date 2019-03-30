Экология

Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темноту

Экология 30.03.2019 13:14
385 0
30.03.2019 13:14


Ровно на час сегодня будет отключена подсветка главного монумента на Мамаевом кургане в Волгограде – статуи «Родина-мать зовет!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва», прожектора, освещающие мемориал, отключат с 21:30 до 22.30 по местному времени. Таким образом, музей-заповедник присоединится к международной акции «Час Земли».
Подсветка сегодня будет отключена и на стадионе «Волгоград Арена», а также на железнодорожном вокзале города-героя.
Наполним, что акция «Час земли» направлена на привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. В настоящий момент это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах, в определенный час гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В Жирновске Волгоградской области образовалась новая свалка под носом у регоператора
11.03.2019 17:19
17475 7
В Волгоградской области введен режим повышенной готовности к паводку
11.03.2019 11:22
8437 11
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробы
12.03.2019 16:30
9309 5
Экология
30.03.2019 15:31
Экология 30.03.2019 15:31
55 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.03.2019 10:03
Экология 29.03.2019 10:03
10029 15 Обсудить

0
Далее
Экология
28.03.2019 08:39
Экология 28.03.2019 08:39
5830 27 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 15:53
Экология 27.03.2019 15:53
1168 2 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 11:18
Экология 27.03.2019 11:18
5820 12 Обсудить

0
Далее
Экология
27.03.2019 10:36
Экология 27.03.2019 10:36
5721 9 Обсудить

0
Далее
Экология
25.03.2019 20:29
Экология 25.03.2019 20:29
1091 0 Обсудить

0
Далее
Экология
23.03.2019 09:41
Экология 23.03.2019 09:41
1356 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.03.2019 09:18
Экология 21.03.2019 09:18
1383 4 Обсудить

0
Далее
Экология
18.03.2019 13:21
Экология 18.03.2019 13:21
7553 43 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 14:00
Экология 17.03.2019 14:00
1874 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 09:29
Экология 17.03.2019 09:29
8106 0 Обсудить

0
Далее
Экология
17.03.2019 05:53
Экология 17.03.2019 05:53
8989 0 Обсудить

0
Далее
Экология
15.03.2019 20:52
Экология 15.03.2019 20:52
4810 0 Обсудить

0
Далее
Экология
13.03.2019 13:22
Экология 13.03.2019 13:22
4430 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:35
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуареСмотреть фотографииCмотреть видео
15:31
В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалкуСмотреть фотографии
14:52
Волгоградский “Ротор” в Санкт-Петербурге обыграл “Зенит-2” - 1:0Смотреть фотографии
13:14
Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темнотуСмотреть фотографии
12:14
В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именамиСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области мужчина убил родственника за укоры в иждивенииСмотреть фотографии
11:20
Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде мировая звезда LP споет на концерте и встретится с фанатамиСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонтСмотреть фотографии
10:27
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлиникуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде ищут лихача, сбившего пожилую женщину на тротуареСмотреть фотографии
09:53
Трамвай протаранил легковушку в Волгограде, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:00
В Советском районе Волгограда мужчина в лифте едва не остался без рукиСмотреть фотографии
21:14
Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горемСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде на мосту через Волгу сгорела легковая машина (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорогCмотреть видео
18:58
Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снегаСмотреть фотографии
17:06
Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавалСмотреть фотографии
16:11
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда Смотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах
14:11
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
13:31
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатностьСмотреть фотографии
13:11
Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселеСмотреть фотографии
12:58
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцемСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначкуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувствСмотреть фотографии
10:36
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать Смотреть фотографии
10:03
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором Смотреть фотографии
10:01
В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенкомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 