



Весь свой улов участники благотворительной рыбалки в Волгоградской области раздадут нуждающимся семьям. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, акцию организовали прихожане храма святых апостолов Петра и Павла в Советском районе Волгограда. В ближайшую неделю они будут выезжать на совместную рыбалку. Присоединиться к благотворительной акции приглашают всех желающих. До Благовещения (7 апреля) всю пойманную рыбу (почищенную, разделанную и замороженную) можно передавать «Доброй почте» - социальному проекту, действующему при храме преподобного Сергия Радонежского. Добровольцы развезут рыбу нуждающимся семьям (неполным, многодетным, малообеспеченным) к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Отметим, что праздник Благовещенье приходится на дни Великого поста, но церковнослужители разрешают в этот день есть рыбу и другие морепродукты.



