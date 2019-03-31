Общество 31.03.2019 09:03
568 0
31.03.2019 09:03
Весь свой улов участники благотворительной рыбалки в Волгоградской области раздадут нуждающимся семьям. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, акцию организовали прихожане храма святых апостолов Петра и Павла в Советском районе Волгограда. В ближайшую неделю они будут выезжать на совместную рыбалку. Присоединиться к благотворительной акции приглашают всех желающих. До Благовещения (7 апреля) всю пойманную рыбу (почищенную, разделанную и замороженную) можно передавать «Доброй почте» - социальному проекту, действующему при храме преподобного Сергия Радонежского. Добровольцы развезут рыбу нуждающимся семьям (неполным, многодетным, малообеспеченным) к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.
Отметим, что праздник Благовещенье приходится на дни Великого поста, но церковнослужители разрешают в этот день есть рыбу и другие морепродукты.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
41879 8
20.03.2019 14:25
25056 27
11.03.2019 14:43
33459 61
В Волгоградской области сократилось финансирование массового спорта31.03.2019 12:15
В Волгоградской области пациенты боятся лечиться в разваливающейся больнице (ФОТОШОК)31.03.2019 10:46
В Волгоградской области открывается навигация31.03.2019 10:00
В Волгоградской области малоквартирные дома исключат из программы капремонта31.03.2019 09:43
Губернатор Волгоградской области навел шороху в волжской больнице30.03.2019 18:46
Глава Волгограда провел субботнее утро в своем репертуаре30.03.2019 15:35
В Центральном районе высадят 50 тысяч цветов с экзотическим именами30.03.2019 12:14
Дружно и по-молодежному: в Волгограде сезон субботников открыли на «Острове Людникова»30.03.2019 11:20
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонт30.03.2019 10:28
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлинику30.03.2019 10:27
Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горем29.03.2019 21:14
Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снега29.03.2019 18:58
Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавал29.03.2019 17:06
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах29.03.2019 15:53
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорог29.03.2019 14:11
Реклама