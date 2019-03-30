В Волгоградской области мужчина убил родственника за укоры в иждивении

Происшествия 30.03.2019 12:12
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30.03.2019 12:12
Убийство 44-летнего мужчины, который приехал в гости к родственникам, произошло в городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщил сегодня ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, следователи оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний сын сожительницы брата погибшего. Установлено, что 44-летний мужчина приехал в Котельниково, чтобы навести с родственником порядок на могилах своих родителей. Пока брат был на работе, мужчина стал распивать спиртное с его 43-летней сожительницей и ее сыном от первого брака. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт на почве иждивенческого образа жизни младшего. Тот, не вытерпев укоров, схватил кухонный нож и нанес несколько ударов по телу обидчика. Еще какое-то время пострадавший был жив, но утром скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый признал свою причастность к смерти потерпевшего, при этом сослался на то, что детали преступления из-за состояния сильного алкогольного опьянения он не помнит. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.
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