Происшествия

В Волгограде ищут лихача, сбившего пожилую женщину на тротуаре

Происшествия 30.03.2019 10:07
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30.03.2019 10:07


Виновника ДТП, в котором пострадала пенсионерка, разыскивают волгоградские полицейские. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в региональном главке МВД.
Авария произошла в Краснооктябрьском районе на улице Хользунова накануне днем. По предварительным данным, 80-летняя женщина шла по тротуару в сторону дома №18. На пешеходную дорожку в какой-то момент вылетела машина и сбила женщину. Водитель не стал оказывать ей помощь и скрылся с места происшествия. Пострадавшую с травмами госпитализировали. Ни марки, ни цвета автомобиля она не запомнила.

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