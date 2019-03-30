



17,7 млн рублей выделено на текущий ремонт фонтана «Искусство», расположенного на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на такую сумму объявлен электронный аукцион, итоги которого подведут 22 апреля. Заказчиком выступает МУП «Волгоградзеленхоз».

В перечне оборудования и строительных материалов, которые должен закупить подрядчик, - 100 единиц товара. Это циркуляционные насосы, фонтанные кольца, защитные сетки, пенные насадки, датчики уровня воды, трубы, подводный светодиодный светильник и даже шкаф управления фонтаном. Работы должны быть выполнены до 31 июля текущего года. Гарантийный срок ремонта составит 5 лет.

Напомним, Центральная набережная Волгограда с 2018 года находится на реконструкции. Проектом предусмотрено строительство многоуровневых террас, спусков, а также амфитеатра с мостовым переходом через проезжую часть рокадной дороги. Площадь новой зеленой зоны с фонтанами составит 16 га. По задумке архитекторов, главным элементом обновленной городской набережной от речного порта до памятника «БК-13» станет прогулочная аллея длиной 18 км. Конечный срок реализации дорогостоящего проекта (почти 2 миллиарда рублей), на который выделены федеральные деньги, - 2021 год.



