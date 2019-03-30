В Советском районе Волгограда мужчина в лифте едва не остался без руки

Происшествия 30.03.2019 08:00
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30.03.2019 08:00
Сегодня около 4 утра в микрорайоне Тулака на улице Ярославской в Волгограде лифт взял «в заложники» человека. Как сообщает ИА «Высота 102», пассажиру зажало руку дверями - попытки самостоятельно освободиться к успеху не привели. Лифт мог в любую секунду поехать, поэтому испуганный мужчина стал звать на помощь. Однако все соседи спали и на его крики не откликнулись.
Узник подъемника позвонил в службу «112». Спустя полчаса спасатели при помощи специального оборудования разомкнули двери, и он оказался на свободе. На звуки работающей техники стали сбегаться соседи, но их помощь уже не понадобилась. От медицинской помощи мужчина отказался.
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