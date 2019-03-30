Происшествия

В Советском районе Волгограда мужчина в лифте едва не остался без руки

Происшествия 30.03.2019 08:00
603 0
30.03.2019 08:00


Сегодня около 4 утра в микрорайоне Тулака на улице Ярославской в Волгограде лифт взял «в заложники» человека. Как сообщает ИА «Высота 102», пассажиру зажало руку дверями  - попытки самостоятельно освободиться к успеху не привели. Лифт мог в любую секунду поехать, поэтому испуганный мужчина стал звать на помощь. Однако все соседи спали и на его крики не откликнулись.  
Узник подъемника позвонил в службу «112». Спустя полчаса спасатели при помощи специального оборудования разомкнули двери, и он оказался на свободе. На звуки работающей техники стали сбегаться соседи, но их помощь уже не понадобилась. От медицинской помощи мужчина отказался. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25239 32
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
16286 6
В Волжском ищут сбившего ребенка водителя синего "Opel"
23.03.2019 10:27
12881 0
Происшествия
30.03.2019 10:07
Происшествия 30.03.2019 10:07
92 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.03.2019 09:53
Происшествия 30.03.2019 09:53
112 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 20:15
Происшествия 29.03.2019 20:15
1719 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 12:17
Происшествия 29.03.2019 12:17
7072 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 11:11
Происшествия 29.03.2019 11:11
1976 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 11:09
Происшествия 29.03.2019 11:09
3056 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 10:01
Происшествия 29.03.2019 10:01
1668 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 09:45
Происшествия 29.03.2019 09:45
2301 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 05:37
Происшествия 29.03.2019 05:37
1725 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 16:34
Происшествия 28.03.2019 16:34
5553 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 15:51
Происшествия 28.03.2019 15:51
3503 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 10:03
Происшествия 28.03.2019 10:03
1483 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 22:51
Происшествия 27.03.2019 22:51
7020 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 18:18
Происшествия 27.03.2019 18:18
4691 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 09:14
Происшествия 27.03.2019 09:14
6138 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:28
В Волгограде фонтан «Искусство» на Центральной набережной закроют на ремонтСмотреть фотографии
10:27
В Волжском предлагают купить бывшую детскую поликлиникуСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде ищут лихача, сбившего пожилую женщину на тротуаре
09:53
Трамвай протаранил легковушку в Волгограде, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:00
В Советском районе Волгограда мужчина в лифте едва не остался без рукиСмотреть фотографии
21:14
Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горемСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волгограде на мосту через Волгу сгорела легковая машинаСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорогCмотреть видео
18:58
Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снегаСмотреть фотографии
17:06
Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавалСмотреть фотографии
16:11
Бывший депутат гордумы вышла на сцену ради главы Волгограда Смотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах
14:11
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
13:31
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатностьСмотреть фотографии
13:11
Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселеСмотреть фотографии
12:58
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцемСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначкуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувствСмотреть фотографии
10:36
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать Смотреть фотографии
10:03
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором Смотреть фотографии
10:01
В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенкомСмотреть фотографии
09:45
Три машины сгорели в гараже под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
«Все равно буду жить в России»: из Волгограда в Нигерию депортируют болельщика ЧМ-2018Смотреть фотографииCмотреть видео
05:37
Двое детей и женщина отравились токсичным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК Смотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Прокуратура внесла представление волгоградскому замгубернатора за тысячу нарушений в сфере охраны памятниковСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочкиСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области прихожанин церкви ради алкоголя и еды украл коробку для пожертвованийСмотреть фотографии
15:51
Пожилую женщину переехал поезд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 