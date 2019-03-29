Зима пошутила: Волгоград засыпает хлопьями снега

Общество 29.03.2019 18:58
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29.03.2019 18:58
То ли в шутку, то ли всерьез зима решила неожиданно нагрянуть в весенний Волгоград. На улицах города – настоящий снегопад, сообщает ИА «Высота 102». Автолюбители, большинство из которых, уже «переобули» своих железных коней, не верят своим глазам и едут еле-еле – в целях безопасности.
Странное для конца марта природное явление увидели не все жители областного центра. Даже в Центральном районе, к примеру, пейзаж разнится: на улице Краснознаменской метет настоящая метель, на Чуйкова в районе 7-ой Гвардейской – с неба сыпется мелкая белая крупа.
Волгоградский гидрометцентр предупреждает о возможных осадках в виде мокрого снега, дождя и завтра, 30 марта. В субботу на улице ожидается днем до 6-8 градусов выше нуля, ветер западный 6-11 метров в секунду. В воскресенье – небо, а вместе с ним и ситуация, должны проясниться.
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