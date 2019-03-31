Аналитика

«Всех посадить»: в Волгоградской области переселенцы из аварийного жилья расплачиваются за коррупцию чиновников

Аналитика 31.03.2019 18:22
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31.03.2019 18:22


Жители домов, построенных по программе переселения граждан из аварийных бараков, спустя годы после новоселья вынуждены до сих пор добиваться устранения недоделок и дефектов, допущенных строителями. Какие проблемы испытывают сегодня получатели социального жилья, в том числе дети-сироты, какая связь между чиновниками-коррупционерами и квартирами без вентиляции и почему у нас все больше появляется домов, в которых не хочется жить? Подробности – в видеорасследовании ИА «Высота 102».


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