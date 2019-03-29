Общество

Виталий Лихачев пообещал жителям Волгограда карнавал

Общество 29.03.2019 17:06
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29.03.2019 17:06


Волгоградцы буквально «завалили» главу Волгограда, который выступает с  с ежегодным отчетом о своей работе в ГДЮЦ, вопросами на самые разные темы. Если сам доклад длился минут двадцать, то на общение с залом ушло времени вдвое больше. Как сообщает ИА «Высота 102», одна горожанка выразила обеспокоенность по поводу озеленения Центральной набережной. Виталий Лихачев ответил, что на этой территории высадят полторы тысячи деревьев и столько же кустарников, и признал, что, к сожалению, без удаления старых, хаотично растущих зеленых насаждений нельзя обойтись. На их месте появятся новые "красивые и декоративные" деревца в соответствии с утвержденным дендропланом, будут проведены в обязательном порядке и поливочные водопроводы, заверил он присутствующих. .


Также волгоградцы спрашивали Виталия Лихачева про ремонт дорог, благоустройство парков и дворов. В частности, горожан интересовала ситуация с парком 50-летия Октября. Глава Волгограда напомнил, что за хищение средств на обустройстве этого парка было возбуждено уголовное дело. Виновные ответили, и это послужит уроком для других. А сам парк будет благоустраиваться в рамках второй очереди развития. Также горожане задавали вопросы по поводу проблем с водоснабжением, с подъездными путями и тротуарными дорожками к медучреждениям.
Спросили Виталия Лихачева и про День города - стоит ли ждать  каких-нибудь сюрпризов.  Глава Волгограда пообещал в год театра провести карнавал "Театральная маска". «В рамках грантовой поддержки поручим провести карнавал музыкальному театру. Это будет красочное   шествие», - выразил уверенность Виталий Викторович, а также надежду, что этот станет доброй традицией для города.

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