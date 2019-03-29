Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде приступают к освоению очередного миллиарда на ремонт дорог

Аналитика 29.03.2019 20:01
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29.03.2019 20:01


В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: отчет главы Волгограда, лжегазовики-разбойники, трудности освоения миллиарда на ремонт дорог и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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