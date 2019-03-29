



К 8,5 годам колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 6 месяцев приговорил Волгоградский областной суд Андрея Волкова - одного из членов банды, грабившей ювелирные салоны. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 28-летнего жителя Москвы признали виновным в пяти эпизодах разбоя и двух эпизодах грабежа.

Напомним, с 2011 по 2017 год бандиты совершили 31 разбойное нападение на ювелирные салоны в Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей. Общий ущерб составил свыше 170 миллионов рублей. Финальным аккордом банды стало нападение 18 июня 2017 года в Камышине. Тогда налетчики похитили золото стоимостью больше 5 миллионов рублей и скрылись на машине. Когда их обнаружили завязалось погоня с престрелкой. Был ранен сотрудник полиции, который находился за рулем патрульной машины. Через четыре дня после ограбления одного из подозреваемых задержали в Ростовской области. Затем в руки правоохранителей попали и другие члены банды. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор Андрею Волкову уже вступил в законную силу. Уголовные дела еще четверых участников банды сейчас рассматривает Волгоградский областной суд.



