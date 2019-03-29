Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства со счетами эскроу превысила 102 млрд рублей
Экономика 29.03.2019 14:25
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29.03.2019 14:25
Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу превысила 102 млрд рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, лидируют по объемам кредитования Москва (62 млрд руб.), Московская область (4,1 млрд руб.), Ленинградская область (3,8 млрд руб.), при этом по количеству открытых счетов эскроу впереди Ленинградская область (206 счетов), а по количеству сделок — Челябинская область (9 сделок). Всего Сбербанком открыто 1239 счетов эскроу физических лиц и заключена 91 сделка.
Как отмечают в банке, в связи с поправками в ФЗ-214 (о долевом строительстве), внесенными 25 декабря прошлого года, предполагается стремительный переход к кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу. С 1 июля будут разрешены только такие сделки с участием дольщиков, за исключением объектов, которые соответствуют специальным критериям Правительства РФ.
Изменения в законодательстве сегодня — определяющий фактор развития жилищного строительства. В новой модели финансирования застройщикам необходимо вкладывать больше собственных средств. Однако их дефицит в 2019 году, по оценке, составит 90 млрд руб., а в 2020 году вырастет до 210 млрд руб. Кроме того, до трети проектов из-за недостаточной устойчивости могут не получить проектного финансирования.
Сбербанком создана инфраструктура, необходимая для банковского сопровождения проектов и проектного финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу. В ноябре 2018 года разработано «Комплексное предложение для застройщиков и покупателей квартир». В январе утверждены рекомендации по структурированию сделок финансирования жилья по «смешанной» схеме — со счетами эскроу и без них. Кроме того, в банке разработан уникальный продукт «Кредит под будущую прибыль действующих проектов».
Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры. Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем как меняется законодательство о долевом строительства, так как именно данные изменения определяют модель работы застройщиков жилья. Мы полностью готовы помочь нашим клиентам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов».
Сегодня в Сбербанке открыто 6400 расчетных счетов застройщиков (60% всех открытых в РФ девелоперских счетов), по которым регистрируется 12 700 платежей в день. По данным на конец марта, на рассмотрении в банке находится 207 заявок на проектное финансирование жилищного строительства, из них 137 заявок (или 66%) — с использованием счетов эскроу.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
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