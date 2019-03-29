«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорог





О планах дорожного строительства и нюансах участия Волгограда в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассказал сегодня глава города. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе выездного совещания с общественниками Виталий Лихачев отметил, что уже третий год подряд в Волгограде осваивается по миллиарду рублей на ремонт дорожной сети. «Город слишком протяженный, слишком запущенный - в результате всего 62 процента дорог у нас приведено в нормативное состояние. Можно сказать, что экватор перевалили. Сейчас схема участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отработана. Мы четко понимаем, что еще минимум три года мы будем идти в том же режиме», - сказал глава города.





Сегодня Виталий Лихачев проинспектировал ход дорожных работ на улице им. 51-й Гвардейской дивизии. На участке в границах от улицы Краснополянской до Космонавтов ремонт не проводился долгие годы. На сегодняшний день здесь в качестве временной меры для обеспечения безопасности идет «латочный» ремонт. Позднее на отрезке длиной 3,6 км выполнят полноценную укладку двух слоев щебеночно- мастичного асфальтобетона. Общая площадь реконструированного полотна в двух направлениях составит примерно 30 тысяч квадратных метров.





В целом особенностью наступившего сезона активных дорожных работ в Волгограде станет акцент на реконструкцию второстепенных улиц и проездов. Как сообщалось ранее, в программу попали около 40 объектов улично-дорожной сети. Подрядчики определятся в начале апреля. Аукционы на выполнение дорожных работ уже размещены на сайте госзакупок. Стоит отметить, что в прошлом году по результатам конкурсов 80% объемов дорожных работ выполняли местные муниципальные предприятия.



