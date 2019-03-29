Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселе





Провести год в колонии-поселении и выплатить стотысячный штраф придется молодому автолюбителю из Быковского района. Об этом сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

В январе этого года 19-летнего парня задержали, когда он пьяным сел за руль. При проверке выяснилось, что это происходит с ним не впервые. К моменту задержания у него уже была судимость за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

Молодого человека также лишили права управления транспортными средствами на три года.