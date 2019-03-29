Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселе

Общество 29.03.2019 13:11
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29.03.2019 13:11
Провести год в колонии-поселении и выплатить стотысячный штраф придется молодому автолюбителю из Быковского района. Об этом сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В январе этого года 19-летнего парня задержали, когда он пьяным сел за руль. При проверке выяснилось, что это происходит с ним не впервые. К моменту задержания у него уже была судимость за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда суд назначил ему 180 часов обязательных работ.
Молодого человека также лишили права управления транспортными средствами на три года.
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