В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО)





Четверых человек задержали в Камышине по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына-инвалида. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Преступление произошло днем во вторник 26 марта. Женщина сама впустила к себе в дом четверых незнакомых молодых мужчин, которые представились работниками газовой службы. При этом на одном из них была соответствующая спецодежда. Осмотрев дом и узнав, кто там живет, лже-газовики ушли, пообещав зайти позже. Но уже через 20 минут четверка в масках ворвалась в дом и, угрожая ножом, похитили 6 тысяч рублей.