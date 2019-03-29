В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО)

Происшествия 29.03.2019 12:17
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29.03.2019 12:17
Четверых человек задержали в Камышине по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына-инвалида. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Преступление произошло днем во вторник 26 марта. Женщина сама впустила к себе в дом четверых незнакомых молодых мужчин, которые представились работниками газовой службы. При этом на одном из них была соответствующая спецодежда. Осмотрев дом и узнав, кто там живет, лже-газовики ушли, пообещав зайти позже. Но уже через 20 минут четверка в масках ворвалась в дом и, угрожая ножом, похитили 6 тысяч рублей.
По данным полиции, на разбой пошли четверо безработных, ранее судимых жителей Камышина. Возраст злоумышленников - от 26 до 54 лет. Все они сознались в преступлении и рассказали, что успели пропить деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Им всем грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они взяты под стражу.
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