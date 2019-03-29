Происшествия

В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО)

Происшествия 29.03.2019 12:17
6246 1
29.03.2019 12:17


Четверых человек задержали в Камышине по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына-инвалида. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Преступление произошло  днем во вторник 26 марта. Женщина сама впустила к себе в дом четверых  незнакомых молодых мужчин, которые представились работниками газовой службы. При этом  на одном из них была соответствующая  спецодежда. Осмотрев дом и узнав, кто там живет,  лже-газовики ушли,  пообещав зайти позже. Но уже через 20 минут четверка в масках ворвалась в дом и, угрожая ножом, похитили 6 тысяч рублей.
По данным полиции, на разбой пошли четверо безработных, ранее судимых  жителей Камышина. Возраст злоумышленников - от 26 до 54 лет. Все они сознались в преступлении и рассказали, что успели пропить деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье “Разбой”. Им всем грозит до 10 лет лишения свободы.  Сейчас они взяты  под стражу. 


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25221 32
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
16265 6
В Волжском ищут сбившего ребенка водителя синего "Opel"
23.03.2019 10:27
12858 0
Происшествия
29.03.2019 11:11
Происшествия 29.03.2019 11:11
1649 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 11:09
Происшествия 29.03.2019 11:09
2475 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 10:01
Происшествия 29.03.2019 10:01
1463 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 09:45
Происшествия 29.03.2019 09:45
2045 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.03.2019 05:37
Происшествия 29.03.2019 05:37
1543 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 16:34
Происшествия 28.03.2019 16:34
5462 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 15:51
Происшествия 28.03.2019 15:51
3319 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.03.2019 10:03
Происшествия 28.03.2019 10:03
1424 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 22:51
Происшествия 27.03.2019 22:51
6973 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 18:18
Происшествия 27.03.2019 18:18
4642 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.03.2019 09:14
Происшествия 27.03.2019 09:14
6102 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.03.2019 22:00
Происшествия 26.03.2019 22:00
8704 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.03.2019 13:24
Происшествия 26.03.2019 13:24
1481 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.03.2019 11:09
Происшествия 26.03.2019 11:09
573 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.03.2019 10:03
Происшествия 26.03.2019 10:03
4991 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:11
Бывший депутат гордумы вышла на сцену на отчете главы ВолгоградаСмотреть фотографии
15:53
В Волгоградской области снижают стоимость проезда на автобусах
14:11
«Перевалили экватор, но до идеала далеко»: в Волгограде начинают аукционы на ремонт дорогСмотреть фотографии
14:09
Война на конвертах: в Мемориально-историческом музее открыли выставку о почтовой связи в годы Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
13:31
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатностьСмотреть фотографии
13:11
Житель Волгоградской области лишился свободы из-за езды навеселеСмотреть фотографии
12:58
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет колонии за брак с иностранцемСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков” (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:11
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначкуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувствСмотреть фотографии
10:36
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать Смотреть фотографии
10:03
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором Смотреть фотографии
10:01
В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенкомСмотреть фотографии
09:45
Три машины сгорели в гараже под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
«Все равно буду жить в России»: из Волгограда в Нигерию депортируют болельщика ЧМ-2018Смотреть фотографииCмотреть видео
05:37
Двое детей и женщина отравились токсичным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК Смотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Прокуратура внесла представление волгоградскому замгубернатора за тысячу нарушений в сфере охраны памятниковСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочкиСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области прихожанин церкви ради алкоголя и еды украл коробку для пожертвованийСмотреть фотографии
15:51
Пожилую женщину переехал поезд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской области партии «спустили» за квартал 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:45
"Сколько вешать в граммах?": активисты "Народного контроля" в Волгограде нагрянули в торговые точки с проверкойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назадСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области больше 20 тысяч работодателей держат сотрудников на «голодном пайке»Смотреть фотографии
14:43
Живодер из Волгоградской области проведет три года в колонии за убийство котенкаСмотреть фотографии
14:06
У зампредседателя Волгоградской облдумы Сергея Горнякова – ностальгия по УрюпинскуСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградском регионе стартовал капремонт многоквартирных домов по плану 2019 годаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области у мигрантов-овощеводов нашли подозрительные химикатыСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде мусоровоз провалился в ямуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 