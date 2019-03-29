Общество

Жители Городища поделились с депутатом Госдумы от Волгоградской области радостью и горем

Общество 29.03.2019 21:14
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29.03.2019 21:14


Юные футболисты детско-юношеской спортивной школы  наперебой рассказывали гостям, какой "классный", как они выразились, у них теперь  стадион появился. И поле с искусственным газоном, и беговые дорожки... И как они мечтают стать такими же известными,  как Слуцкий, Бурлаченко, Чернов и Царенко. Именно здесь, на стадионе в Городище, эти будущие чемпионы начинали играть в футбол… А совсем скоро тут  будет целый спортивный комплекс: секторы для толкания ядра  и прыжков, площадка ГТО, обновятся трибуны.  "Ребята, я желаю вам успехов в спорте, учебе, всегда идти только вперед", - напутствовала депутат Госдумы Анна Кувычко. Как преобразилось Городище в последнее время, что радует жителей поселка, какие проблемы их волнуют и о чем они мечтают -  в материале ИА «Высота 102». 


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