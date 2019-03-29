В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенком





Маленькая девочка получила травмы при падении в салоне автобуса в Волжском. Об этом сегодня ИА “Высота 102” рассказал старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД Волжского Алексей Клинков. ЧП случилось накануне в 18:35 на улице Химиков на кольце у Волжского подшипникового завода. Коляска, в которой находилась полуторагодовалая девочка, упала, когда автобус начал круговое движение по дорожному кольцу. По словам свидетелей, мама ребенка не следила за ребенком - в это время она говорила по телефону. Пострадавшей малышке на месте помогли врачи - обошлось без госпитализации.

Сотрудники полиции напоминают жителям Волгоградской области о необходимости внимательно следить за детьми при поездках на личном и общественном транспорте.