Экология

Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором

Экология 29.03.2019 10:03
8643 15
29.03.2019 10:03


Не заключение договоров на вывоз ТКО с региональным оператором может служить основанием для привлечения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявили сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре. В данном случае, как пояснили в надзорном ведомстве,  ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства) предусматривает штрафы для должностных лиц в сумме от 2 до 5 тысяч рублей, юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили, что в настоящее время предприниматели могут выбрать для себя наиболее выгодный способ взаимодействия с региональным оператором. Договоры могут быть  двух видов: по тарифу, исходя из норматива образования отходов, и по фактическому образованию (исходя из количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, а также частоты их вывоза).
Напомним, ранее коммерсанты жаловались на кабальные условия договоров, которые им навязывает регоператор. Предприниматели поясняли, что с начала 2019 года их платежи за вывоз отходов многократно выросли. Данную проблему решали с участием комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, регионального бизнес-омбудсмена, мусорного регоператора, предпринимателей. В итоге было официально объявлено, что региональный оператор по обращению с отходами не имеет права навязывать юридическим лицам невыгодные для них условия договора на вывоз ТКО. В данном случае, отметим, волгоградский бизнес выступал против заключения договоров только по одному варианту - исходя из норматива.

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