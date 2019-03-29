Экономика

Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать

Экономика 29.03.2019 10:36
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29.03.2019 10:36


Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать и не собирается сворачивать свою деятельность на территории региона. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ владелец сети Юрий Сударев. По его словам, появившаяся в региональных медиа  информация о массовом закрытии магазинов не соответствует действительности. 
«За последнее время закрыто шесть магазинов сети, при этом открыто пять новых в Волгограде и области.  Решение о закрытии принимается исходя из экономической целесообразности. Как бы ни были нам дороги эти торговые места, если они приносят убытки, их надо закрывать. Это касается, в частности, закрытия «Радежа» на улице Ткачева.  Что же касается в целом сети, то  продолжает работать и развиваться, достаточно отметить, что  за прошедший год «Радежем» погашен кредитный портфель на 600 млн рублей», — отметил, отвечая на вопрос журналиста ИА «Высота 102»  Юрий Сударев. 
На пресс-конференции прозвучали цифры, подтверждающие результаты усилий команды по поискам дополнительных доходов компании. Так, на сегодняшний день 10 и более процентов  продукции, реализуемой в «Радеже» — собственного производства. Это и кулинарные, кондитерские, хлебобулочные изделия, которые изготовлены не только на базе магазинов, но и в собственных производственных цехах. Именно на магазины «у дома» с большой долей собственной продукции, пояснил Юрий Сударев,  ориентируются маркетологи при решении о расширении сети. В «Радеже» прислушиваются к предложениям горожан по открытию новых торговых точек, а также рассматривают варианты развития и за пределами Волгоградской области. 
Общий оборот 150 магазинов «Радеж» составляет более 10 млрд рублей в год,  в год предприятие платит в бюджет 1 млрд налогов, предоставляя жителям Волгоградской и Ростовской областей более 2000 рабочих мест. Более 70% помещений магазинов – в собственности предприятия. 
«Что касается сообщений о наших проблемах с налогами, то это тоже домыслы, - сказал Юрий Сударев, отвечая на вопросы журналистов.  – В минувшем и нынешнем годах мы не подвергались масштабным налоговым проверкам. В 2017 году, и это открытая информация, налоговые органы сделали налоговые доначисления на меня и  предприятие «Радеж». На тот момент у нас было иное мнение относительно этого доначисления, но налоговая инспекция нас поправила и в итоге мы согласились. Доначисленные суммы составили 188 млн и 35 млн соответственно. Для каждого, кто занимается бизнесом, понятно, что это – рабочие моменты деятельности любого коммерческого предприятия».

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