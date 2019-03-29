Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать





Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать и не собирается сворачивать свою деятельность на территории региона. Об этом сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ владелец сети Юрий Сударев. По его словам, появившаяся в региональных медиа информация о массовом закрытии магазинов не соответствует действительности.

«За последнее время закрыто шесть магазинов сети, при этом открыто пять новых в Волгограде и области. Решение о закрытии принимается исходя из экономической целесообразности. Как бы ни были нам дороги эти торговые места, если они приносят убытки, их надо закрывать. Это касается, в частности, закрытия «Радежа» на улице Ткачева. Что же касается в целом сети, то продолжает работать и развиваться, достаточно отметить, что за прошедший год «Радежем» погашен кредитный портфель на 600 млн рублей», — отметил, отвечая на вопрос журналиста ИА «Высота 102» Юрий Сударев.

На пресс-конференции прозвучали цифры, подтверждающие результаты усилий команды по поискам дополнительных доходов компании. Так, на сегодняшний день 10 и более процентов продукции, реализуемой в «Радеже» — собственного производства. Это и кулинарные, кондитерские, хлебобулочные изделия, которые изготовлены не только на базе магазинов, но и в собственных производственных цехах. Именно на магазины «у дома» с большой долей собственной продукции, пояснил Юрий Сударев, ориентируются маркетологи при решении о расширении сети. В «Радеже» прислушиваются к предложениям горожан по открытию новых торговых точек, а также рассматривают варианты развития и за пределами Волгоградской области.

Общий оборот 150 магазинов «Радеж» составляет более 10 млрд рублей в год, в год предприятие платит в бюджет 1 млрд налогов, предоставляя жителям Волгоградской и Ростовской областей более 2000 рабочих мест. Более 70% помещений магазинов – в собственности предприятия.

«Что касается сообщений о наших проблемах с налогами, то это тоже домыслы, - сказал Юрий Сударев, отвечая на вопросы журналистов. – В минувшем и нынешнем годах мы не подвергались масштабным налоговым проверкам. В 2017 году, и это открытая информация, налоговые органы сделали налоговые доначисления на меня и предприятие «Радеж». На тот момент у нас было иное мнение относительно этого доначисления, но налоговая инспекция нас поправила и в итоге мы согласились. Доначисленные суммы составили 188 млн и 35 млн соответственно. Для каждого, кто занимается бизнесом, понятно, что это – рабочие моменты деятельности любого коммерческого предприятия».



