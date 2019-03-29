Три машины сгорели в гараже под Волгоградом

Происшествия 29.03.2019 09:45
1850 0
29.03.2019 09:45
Две иномарки и отечественная легковушка были уничтожены огнем в Калачевском районе. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в гараже на улице Лесной в поселке Ильевка поступило вчера в 21:04. На место прибыли расчёты пожарно-спасательной части №39. Они потушили огонь около половины десятого. К счастью, от огня никто не пострадал. Однако вместе с гаражом сгорели новый “Ford Focus”, “Mazda-3” и “ВАЗ-2114”. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 13:01
25216 32
05.03.2019 13:36
16256 6
23.03.2019 10:27
12843 0
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков”29.03.2019 12:17
Происшествия 29.03.2019 12:17
927 Обсудить
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначку29.03.2019 11:11
Происшествия 29.03.2019 11:11
1306 3 Обсудить
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувств29.03.2019 11:09
Происшествия 29.03.2019 11:09
1883 Обсудить
В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенком29.03.2019 10:01
Происшествия 29.03.2019 10:01
1265 1 Обсудить
Двое детей и женщина отравились токсичным газом в Волгограде29.03.2019 05:37
Происшествия 29.03.2019 05:37
1434 3 Обсудить
В Волгоградской области прихожанин церкви ради алкоголя и еды украл коробку для пожертвований28.03.2019 16:34
Происшествия 28.03.2019 16:34
5414 6 Обсудить
Пожилую женщину переехал поезд в Волгоградской области28.03.2019 15:51
Происшествия 28.03.2019 15:51
3175 2 Обсудить
В Волгограде мусоровоз провалился в яму28.03.2019 10:03
Происшествия 28.03.2019 10:03
1378 6 Обсудить
В волгоградскую больницу на вертолете доставили отравившегося «Тайдом» ребенка27.03.2019 22:51
Происшествия 27.03.2019 22:51
6946 0 Обсудить
Ремонт моста под Волгоградом собрал гигантскую пробку27.03.2019 18:18
Происшествия 27.03.2019 18:18
4610 5 Обсудить
Ночной пожар в Волжском выгнал на улицу почти 40 человек27.03.2019 09:14
Происшествия 27.03.2019 09:14
6094 1 Обсудить
В Волгоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом26.03.2019 22:00
Происшествия 26.03.2019 22:00
8691 3 Обсудить
В Волгограде рецидивист отнял у пенсионерки сумку с продуктами26.03.2019 13:24
Происшествия 26.03.2019 13:24
1477 1 Обсудить
В Волгограде задержали "шоколадного" воришку26.03.2019 11:09
Происшествия 26.03.2019 11:09
568 0 Обсудить
В Волгограде дедушка выпал из машины26.03.2019 10:03
Происшествия 26.03.2019 10:03
4979 11 Обсудить
Реклама