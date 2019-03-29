Экономика

Сбербанк запустил бесплатный пакет услуг и регистрацию самозанятых Онлайн

Экономика 29.03.2019 10:04 Реклама
274 3
29.03.2019 10:04


Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Пакет включает несколько решений, которые помогут гражданам в профессиональной деятельности. Самозанятые смогут получить консультации юристов, создать свой сайт, пользоваться платформой «Деловая среда» и онлайн-календарем для записи клиентов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения банка. 
Также Сбербанк начал тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в своем приложении «Сбербанк Онлайн». В настоящее время возможность зарегистрироваться и получить пакет услуг есть у ограниченного числа пользователей приложения*.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы, как крупнейший финансовый институт, считаем себя ответственными за помощь миллионам наших клиентов, которые решили зарегистрировать и развивать свое дело. Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей данной категории клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг «Свое дело». Пакет включает несколько специализированных продуктов, которые помогут гражданам в решении насущных задач, связанных с ведением профессиональной деятельности». 
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пару минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которые так полюбились нашим клиентам. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только зарегистрировать свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. До конца I квартала 2019 года оно будет доступно всем пользователям Сбербанк Онлайн. 
В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» самозанятый сможет:
• привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием;
• автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);
• формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными или переводом от юридического лица;
• подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС;
• отозвать ошибочно сформированный чек.
Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте банка. Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Своё дело».

*Федеральный закон №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» вступил в силу с 01.01.2019. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
В бытовых помещениях "Красного Октября" в Волгограде начался большой ремонт
05.03.2019 18:41
11401 9
В Волгограде флагманский цех "Красного Октября" обрел крышу
25.03.2019 12:45
11317 19
В УФНС разъяснили «уход» крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области
27.02.2019 20:42
19499 8
Экономика
29.03.2019 10:36
Экономика 29.03.2019 10:36
7669 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 16:16
Экономика 28.03.2019 16:16
1038 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.03.2019 12:49
Экономика 28.03.2019 12:49
946 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.03.2019 17:22
Экономика 27.03.2019 17:22
1421 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 16:28
Экономика 26.03.2019 16:28
3828 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.03.2019 15:27
Экономика 26.03.2019 15:27
676 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 14:27
Экономика 25.03.2019 14:27
4651 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:45
Экономика 25.03.2019 12:45
11317 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 12:39
Экономика 25.03.2019 12:39
461 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 10:12
Экономика 25.03.2019 10:12
561 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.03.2019 09:27
Экономика 25.03.2019 09:27
1045 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.03.2019 14:05
Экономика 23.03.2019 14:05
4988 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 16:35
Экономика 22.03.2019 16:35
1125 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 16:03
Экономика 22.03.2019 16:03
544 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.03.2019 14:00
Экономика 22.03.2019 14:00
534 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:17
В Волгоградской области задержали разбойников- “газовиков”Смотреть фотографии
11:11
Волгоградец украл у тещи пенсионную заначкуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградец изувечил машину любимой девушки из-за избытка чувствСмотреть фотографии
10:36
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать Смотреть фотографии
10:03
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором Смотреть фотографии
10:01
В Волжском в автобусе перевернулась коляска с ребенкомСмотреть фотографии
09:45
Три машины сгорели в гараже под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
«Все равно буду жить в России»: из Волгограда в Нигерию депортируют болельщика ЧМ-2018Смотреть фотографииCмотреть видео
05:37
Двое детей и женщина отравились токсичным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК Смотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Прокуратура внесла представление волгоградскому замгубернатора за тысячу нарушений в сфере охраны памятниковСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочкиСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области прихожанин церкви ради алкоголя и еды украл коробку для пожертвованийСмотреть фотографии
15:51
Пожилую женщину переехал поезд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской области партии «спустили» за квартал 16 млн рублейСмотреть фотографии
15:45
"Сколько вешать в граммах?": активисты "Народного контроля" в Волгограде нагрянули в торговые точки с проверкойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назадСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области больше 20 тысяч работодателей держат сотрудников на «голодном пайке»Смотреть фотографии
14:43
Живодер из Волгоградской области проведет три года в колонии за убийство котенкаСмотреть фотографии
14:06
У зампредседателя Волгоградской облдумы Сергея Горнякова – ностальгия по УрюпинскуСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградском регионе стартовал капремонт многоквартирных домов по плану 2019 годаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области у мигрантов-овощеводов нашли подозрительные химикатыСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде мусоровоз провалился в ямуСмотреть фотографии
09:01
Разбивших машину члена штаба волгоградского ОНФ ищут за деньгиСмотреть фотографии
08:50
Депутат Госдумы поздравила волгоградский школьный театр с победой на фестивалеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В рабочем поселке под Волгоградом «деревья прокляли» людей с бензопиламиСмотреть фотографии
22:51
В волгоградскую больницу на вертолете доставили отравившегося «Тайдом» ребенка
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде следователи не дали подрядчику скрыть «халтуру» после ремонта памятника на острове Людникова Смотреть фотографииCмотреть видео
18:18
Ремонт моста под Волгоградом собрал гигантскую пробкуСмотреть фотографии
18:16
В Волгоградской области неизлечимо больные люди рассчитывают на достойный уходСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 