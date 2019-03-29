



Сбербанк стал первым банком, который запустил бесплатный пакет услуг «Свое дело» для самозанятых. Пакет включает несколько решений, которые помогут гражданам в профессиональной деятельности. Самозанятые смогут получить консультации юристов, создать свой сайт, пользоваться платформой «Деловая среда» и онлайн-календарем для записи клиентов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского отделения банка.

Также Сбербанк начал тестирование функционала сервиса регистрации граждан как плательщиков «Налога на профессиональный доход» в своем приложении «Сбербанк Онлайн». В настоящее время возможность зарегистрироваться и получить пакет услуг есть у ограниченного числа пользователей приложения*.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы, как крупнейший финансовый институт, считаем себя ответственными за помощь миллионам наших клиентов, которые решили зарегистрировать и развивать свое дело. Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей данной категории клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг «Свое дело». Пакет включает несколько специализированных продуктов, которые помогут гражданам в решении насущных задач, связанных с ведением профессиональной деятельности».

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за пару минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», которые так полюбились нашим клиентам. Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Решение позволяет не только зарегистрировать свое дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. До конца I квартала 2019 года оно будет доступно всем пользователям Сбербанк Онлайн.

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» самозанятый сможет:

• привязать личную карту для учета дохода от своего дела либо дистанционно открыть новую цифровую карту с бесплатным обслуживанием;

• автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физических лиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчета налога Федеральной налоговой службой (ФНС);

• формировать чеки вручную, если самозанятый получил плату за свои услуги от клиентов наличными или переводом от юридического лица;

• подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога в ФНС;

• отозвать ошибочно сформированный чек.

на сайте банка . Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Своё дело». Узнать подробнее о новом налоговом режиме, регистрации и ограничениях по его применению, в том числе по видам деятельности и регионам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы можно. Там же вы можете оставить свой email и узнать первым о старте регистрации самозанятых в Сбербанке и запуске бесплатного пакета сервисов «Своё дело».





*Федеральный закон №422 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан» вступил в силу с 01.01.2019.



