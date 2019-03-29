Двое детей и женщина отравились токсичным газом в Волгограде

Происшествия 29.03.2019 05:37
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29.03.2019 05:37
Сильное отравление угарным газом получили трое жителей Дзержинского района. По предварительной информации, полученной ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ЧП случилось в 21:15 в частном доме на улице Енотаевской. Из-за нарушения правил использования газовой колонки в помещении скопился токсичный газ. От него пострадали 40-летняя женщина, а также 15-летняя девочка и 10-летний мальчик. Все они госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи №25. Медики оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. Информация о происшествии уточняется.
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