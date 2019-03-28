Расследования

В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочки

Расследования 28.03.2019 17:15
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28.03.2019 17:15


К 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 2 года сегодня приговорен насильник  6-летней девочки. Приговор вынесен Тракторозаводским районным судом. 35-летний житель  Волгограда  признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. Установлено, что издевательства над ребенком регулярно происходили с октября 2017 года по май 2018 года. Как сообщалось ранее,  преступление было выявлено старшим помощником прокурора Тракторозаводского района Волгограда Курышевой А.Д., которая по дороге на работу увидела малолетнюю девочку и выяснила причины ее нахождения без сопровождения взрослых.
Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил.

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