В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочки





К 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 2 года сегодня приговорен насильник 6-летней девочки. Приговор вынесен Тракторозаводским районным судом. 35-летний житель Волгограда признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину. Установлено, что издевательства над ребенком регулярно происходили с октября 2017 года по май 2018 года. Как сообщалось ранее, преступление было выявлено старшим помощником прокурора Тракторозаводского района Волгограда Курышевой А.Д., которая по дороге на работу увидела малолетнюю девочку и выяснила причины ее нахождения без сопровождения взрослых.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



