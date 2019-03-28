Происшествия 28.03.2019 16:34
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28.03.2019 16:34
Настоятель храма «Святой троицы» в селе Лемешкино Руднянского района Волгоградской области приехав на службу, обнаружил поврежденным навесной замок, открытую дверь церкви и исчезнувшую коробку для пожертвований. Об этом сегодня ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. Полицейские по горячим следам задержали ранее судимого 24-летнего местного жителя. Он сознался в содеянном и пояснил, что, посещая церковь, обратил внимание на ящик для пожертвований и медные подсвечники. Дождавшись, когда настоятель покинет храм, воришка при помощи лома взломал навесной замок и проник в помещение. Не найдя подсвечников, мужчина забрал коробку для пожертвований и скрылся. Однако позже оказалось, что денежные средства в коробке отсутствуют. По словам задержанного, он знал, какое количество людей посещает церковь, и надеялся похитить около 3 тысяч рублей, чтобы потратить их на спиртное и продукты.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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