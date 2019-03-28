В Волгоградской области больше 20 тысяч работодателей держат сотрудников на «голодном пайке»

Общество 28.03.2019 15:04
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28.03.2019 15:04
По данным Волгоградского отделения Фонда социального страхования, в регионе снижается количество работодателей. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, общее количество организаций в 2018 году составило 54433, что на 2570 (а это 4,5% от общего количества) меньше, чем в 2017 году. Соответственно, сократилось и общее число работников - на 3,5% (611576 человек).
А вот размер средней заработной платы по сравнению с 2017 годом увеличился на 10,3% и достиг в 2018 году 27368 рублей. Однако, 11889 работодателей нашего региона выплачивают зарплату ниже МРОТ, а 9325 – ниже прожиточного минимума.
О таких организациях отделение Фонда сообщает в государственную инспекцию труда Волгоградской области. За прошедший год специалисты регионального отделения ФСС приняли участие в 438 заседаниях межведомственных комиссий и рассмотрели вопросы легализации заработной платы у 660 работодателей.
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