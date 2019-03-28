Общество 28.03.2019 10:36
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28.03.2019 10:36
В Иловлинском районе Волгоградской области в ходе рейдов вблизи населенных пунктов Красноярский, Авилов, Краснодонский, где расположены теплицы по выращиванию овощей, обнаружены удобрения, не имеющие сертификатов безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, химические препараты хранилась в специально оборудованных подземных схронах под жилыми бараками. Следственно-оперативной группой районного отдела полиции для проведения экспертизы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Волгоградской области образцы химических средств, не имеющих соответствующей маркировки, используемых для удобрения тепличных овощных культур. Кроме этого, в результате проведенных проверочных мероприятий выявлены нарушения правил окружающей среды, незаконного забора воды, порчи земель, несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства, неучтенное пользования электроэнергией.
Также по результатам проверок составлено более 50 административных материалов по допущенным нарушениям в сфере миграции, среди которых незаконное ведение трудовой деятельности, нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации. Выявлено 2 граждан, которые незаконно находились на территории Российской Федерации, они доставлены в Центр временного содержании иностранных граждан ГУ МВД России по Волгоградской области. После принятия судом решений они будут выдворены за пределы Российской Федерации.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства. Проводится процессуальная проверка в отношении жителей региона, фиктивно поставивших на миграционный учет прибывших рабочих.
Напомним, это уже далеко не первый рейд правоохранителей в "полиэтиленовые города". Каждая проверка оборачивается выявлением многочисленных нарушений как экологического, так и миграционного законодательства.
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