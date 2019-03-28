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В Волгограде мусоровоз провалился под асфальт

Происшествия 28.03.2019 10:03
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28.03.2019 10:03

Дорожный инцидент с мусоровозом произошел сегодня утром в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, по предварительным данным, в одном из дворов на проспекте Героев Сталинграда тяжелый спецтранспорт провалился колесом в яму на дороге. Информация о случившемся уточняется.

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