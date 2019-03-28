Разбивших машину члена штаба волгоградского ОНФ ищут за деньги

Общество 28.03.2019 09:01
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28.03.2019 09:01
Объявлена награда за информацию о вандалах, разбивших машину Владимира Ерофеева, члена штаба реготделения ОНФ, инвалида-колясочника. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Сумма вознаграждения составляет 50 тысяч рублей.
Инцидент произошел 16 марта около трех часов ночи в Ерзовке. Мужчина услышал, как кто-то бьет по его машине, припаркованной у дома. Но задержать вандалов по горячим следам не удалось. Владимир считает, что произошедшее стало местью за критику ремонта дорог в поселке. Активист организовал сбор подписей в поселке с требованием к местным властям делать качественный дорожный ремонт и выкладывал в соцсети фото и видео того, как ямы на дорогах поселка закладывали кирпичами.
Владимир Ерофеев возглавляет региональную общественную организацию инвалидов “Второе дыхание”. Он сам - инвалид-колясочник, помогает товарищам по несчастью получать средства реабилитации, ему приходится много ездить по области. Теперь вандалы лишили мужчину средства передвижения – его старый минивэн был приспособлен для перевозки коляски. А дорогостоящий ремонт Владимиру не потянуть.
Всех, кто располагает информацией о злоумышленниках, просят сообщить об этом по телефонам: 93-79-47 либо 8 937 696 40 00 (оперативный сотрудник). Конфиденциальность гарантируется.
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