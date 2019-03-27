Ремонт моста под Волгоградом собрал гигантскую пробку

Происшествия 27.03.2019 18:18
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27.03.2019 18:18
Огромная пробка образовалась на дороге “Волгоград-Средняя Ахтуба”. Как рассказали ИА “Высота 102” очевидцы, они стоят в дорожном заторе около часа. По предварительным данным, проблемы с движением возникли из-за ремонта моста через ерик Судомойка. Проезд по нему организован по реверсивному принципу - поток машин пропускается сначала с одной стороны, затем с другой. По данным ресурса "Яндекс Пробки", движение затруднено на протяжении примерно 7,5 километров. Скорость машин - около 7 км/час.
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