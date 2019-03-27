Экология

В Волгограде ликвидируют стихийную свалку около моста через Волгу

Экология 27.03.2019 15:53
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27.03.2019 15:53


Сегодня коммунальные службы Центрального района приступили к ликвидации стихийной свалки строительных отходов около моста через Волгу в районе Второй Продольной, обнаруженной специалистами в ходе рейда по районным территориям.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в зачистке  задействована крупногабаритная техника, включая ломовоз и мультилифт.  Аналогичная работа ведется сейчас во всех районах города, в рамках месячника по благоустройству она будет усилена.  
По предварительной информации, скопление строительного мусора на данной территории образовалось по вине неустановленных коммерческих организаций, которые складируют отходы в неположенном месте, предпочитая экономить на полигоне. В течение сегодняшнего дня бригады планируют вывезти основной объем мусора. Завтра к уборке подключатся фронтальные погрузчики, по окончании работ на земельном участке будет произведена рекультивация.
Мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, образующихся вследствие незаконного складирования  мусора жителями Волгограда и водителями транзитного транспорта,  регулярно ведутся силами районных коммунальных служб, а  также подведомственными предприятиями  департамента городского хозяйства. С наступлением тепла специалисты активизировали данную работу: в ряде районов уже выявлены места скоплений отходов, которые уберут в ближайшее время.  Уборка захламленных территорий производится как при помощи собственной техники, так и с привлечением лицензированных организаций в рамках муниципальных контрактов, заключенных в результате открытых аукционов.

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