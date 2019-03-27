Житель Волгоградской области убил мать двоих детей из-за своих долгов

Расследования 27.03.2019 15:20
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27.03.2019 15:20
Расследование уголовного дела об ограблении и убийстве многодетной жительницы хутора Варламов завершено. Как рассказала “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, по данным следствия, преступление совершил ее бывший работник. Он обвиняется в убийстве и разбое. По версии следствия, у него были долги, которые он хотел таким образом погасить.
Ранним утром 13 октября прошлого мужчина забрался в дом, где находилась 42-летняя женщина и двое малолетних детей. Когда он стал обыскивать жилище, хозяйка дома застала его за этим занятием. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее молотком по голове и сбежал. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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