Житель Волгоградской области убил мать двоих детей из-за своих долгов





Расследование уголовного дела об ограблении и убийстве многодетной жительницы хутора Варламов завершено. Как рассказала “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, по данным следствия, преступление совершил ее бывший работник. Он обвиняется в убийстве и разбое. По версии следствия, у него были долги, которые он хотел таким образом погасить.

Ранним утром 13 октября прошлого мужчина забрался в дом, где находилась 42-летняя женщина и двое малолетних детей. Когда он стал обыскивать жилище, хозяйка дома застала его за этим занятием. Тогда злоумышленник несколько раз ударил ее молотком по голове и сбежал. От полученных травм женщина скончалась на месте.