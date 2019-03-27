Рецидивист из Волгограда убил пенсионерку и спрятал тело в холодильник

Расследования 27.03.2019 13:35
3576 1
27.03.2019 13:35
Молодой волгоградец обвиняется в убийстве 70-летней пенсионерки. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла летом прошлого года. По данным следствия, находящийся под воздействием наркотиков мужчина через разбитое подвальное окно залез в дом пожилой женщины. Он был уверен, что в доме никого нет. Чтобы убедиться в этом, он простучал молотком по всем окнам дома, но никто не откликнулся. В доме взломщик решил перекусить. Он достал продукты из холодильника, накрыл стол и сел обедать. Внезапно из спальни вышла хозяйка. Она закричала на незнакомца и стала его выгонять. Тогда мужчина схватил молоток и начал наносить удары по голове пенсионерки. Тело убитой он спрятал в холодильник. Лишь через несколько дней ее нашли родственники.
На след предполагаемого злоумышленника удалось выйти не сразу. Его задержали в январе, тогда же выяснилось, что убивать ему не впервые. В 2008 году он из дробовика застрелил своего одноклассника. По словам следователей, за молодым человеком тянется и целый шлейф других преступлений. Сейчас расследуется 37 эпизодов краж из домов, подозреваемым по которым проходит обвиняемый. Причем действовал он по одному сценарию - проверив дом и убедившись, что там никого нет, разбивал молотком окно и вторгался в жилище. Брал все подряд - от орденов и ноутбуков до канцелярских принадлежностей и старой одежды. Краденое прятал в специальных тайниках, которые он устраивал неподалеку от мест преступления. Волгоградец взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.
Следователи также просят всех, кто пострадал от неизвестных воров, сообщить об этом в Следственный комитет. Возможно, это поможет выявить новые эпизоды преступной деятельности злоумышленника. Телефоны для связи: 8(844-2)23-14-15 или “02”.
Реклама
Популярное по теме
26.03.2019 17:27
13359 13
25.02.2019 14:30
14568 15
Житель Волгоградской области убил мать двоих детей из-за своих долгов27.03.2019 15:20
Расследования 27.03.2019 15:20
795 2 Обсудить
В Волжском будут судить хирурга за смерть пациента от перитонита27.03.2019 15:09
Расследования 27.03.2019 15:09
2143 Обсудить
Под Волгоградом задержали находившегося в федеральном розыске зачинщика конфликта в баре27.03.2019 12:28
Расследования 27.03.2019 12:28
1107 6 Обсудить
В Волгограде суд оставил под стражей бывшего следователя СУ СК27.03.2019 12:05
Расследования 27.03.2019 12:05
9768 13 Обсудить
В Волгограде двое приятелей расплатились "фантиками" за покупку машины26.03.2019 17:41
Расследования 26.03.2019 17:41
3255 3 Обсудить
"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде26.03.2019 17:27
Расследования 26.03.2019 17:27
13359 13 Обсудить
В Волгограде осужденный экс-прокурор Среднеахтубинского района просит вернуть ему чин26.03.2019 16:17
Расследования 26.03.2019 16:17
16865 43 Обсудить
В Волгограде пивной бизнесмен подозревается в уводе в тень налогов на 100 миллионов рублей26.03.2019 14:04
Расследования 26.03.2019 14:04
6816 17 Обсудить
"Гуляли по шпалам": в Волгограде проверят обстоятельства наезда на ребенка товарного поезда26.03.2019 12:44
Расследования 26.03.2019 12:44
1287 4 Обсудить
Жителей Волгограда и Подмосковья будут судить за контрабанду бронежилетов26.03.2019 12:36
Расследования 26.03.2019 12:36
1405 5 Обсудить
Убийца-расчленитель из Волжского просит Верховный суд смягчить ему приговор26.03.2019 11:22
Расследования 26.03.2019 11:22
12741 6 Обсудить
«Брудного не знал»: подозреваемый в подстрекательстве убийства волгоградского бизнесмена отрицает свою вину26.03.2019 11:06
Расследования 26.03.2019 11:06
7542 13 Обсудить
В Волгограде чиновник жилинспекции заплатит полмиллиона рублей за взятку25.03.2019 17:33
Расследования 25.03.2019 17:33
17367 11 Обсудить
Житель Волгограда отнял и пропил "IPhone" бывшей жены25.03.2019 14:28
Расследования 25.03.2019 14:28
680 0 Обсудить
В Волгограде директора осудят за разорение завода и голодных рабочих25.03.2019 13:34
Расследования 25.03.2019 13:34
24381 20 Обсудить
Реклама