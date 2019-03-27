Расследования

Рецидивист из Волгограда убил пенсионерку и спрятал тело в холодильник

Расследования 27.03.2019 13:35
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27.03.2019 13:35


Молодой волгоградец обвиняется в убийстве 70-летней пенсионерки. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла летом прошлого года. По данным следствия, находящийся под воздействием наркотиков мужчина через разбитое подвальное окно залез в дом пожилой женщины. Он был уверен, что в доме никого нет. Чтобы убедиться в этом,  он простучал молотком по всем окнам дома, но никто не откликнулся. В доме взломщик решил перекусить. Он достал продукты из холодильника, накрыл  стол и сел обедать. Внезапно из спальни вышла хозяйка.  Она закричала на незнакомца и стала его выгонять.  Тогда мужчина схватил молоток и начал наносить удары по голове пенсионерки. Тело убитой  он спрятал в холодильник. Лишь через несколько дней ее нашли родственники. 
На след предполагаемого злоумышленника удалось выйти не сразу. Его задержали в январе, тогда же выяснилось, что убивать ему не впервые. В 2008 году он из дробовика застрелил своего одноклассника. По словам следователей, за молодым человеком тянется и целый шлейф других преступлений. Сейчас расследуется 37 эпизодов краж из домов, подозреваемым по которым проходит обвиняемый. Причем действовал он по одному сценарию - проверив дом и убедившись, что там никого нет, разбивал молотком окно и вторгался  в жилище. Брал  все подряд - от орденов и ноутбуков  до канцелярских принадлежностей и старой одежды. Краденое прятал в специальных тайниках, которые он устраивал неподалеку от мест преступления. Волгоградец взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.
Следователи также просят всех, кто пострадал от неизвестных воров, сообщить об этом  в Следственный комитет. Возможно,  это поможет выявить новые эпизоды преступной деятельности злоумышленника. Телефоны для связи: 8(844-2)23-14-15 или “02”.

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