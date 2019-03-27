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Спорт 27.03.2019 12:59
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27.03.2019 12:59
Проектная документация на реконструкцию стадиона «Темп» прошла государственную экспертизу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, строительные работы на объекте, расположенном в Красноармейском районе, начнутся уже в этом году. В результате здесь появится здание нового спортивного комплекса, баскетбольная и волейбольная площадки со специальным покрытием, легкоатлетический сектор, новые газоны, обновленные проезды, парковки и тротуары. Все это станет продолжением работы по модернизации спортивной базы на юге Волгограда, начавшейся в 2017 году с обновления футбольного поля и трибун.
В ходе первого этапа на футбольном поле стадиона было уложено 8 тысяч квадратных метров искусственного газона и установлены новые трибуны вместимостью 600 человек. В рамках второй очереди реконструкции в новом здании спорткомплекса площадью свыше 1300 квадратных метров разместится зал для занятий игровыми видами спорта – волейболом, баскетболом, мини-футболом и вспомогательные помещения. На территории также возведут полосу препятствий и обновят теннисный корт. По периметру футбольного поля будут обустроены беговые дорожки с покрытием из современных материалов. Кроме того, «Темп» будет адаптирован для инвалидов.
Стадион «Темп» основан в 1957 году. Сейчас здесь работают бесплатные секции по футболу, боксу, тяжелой атлетики, а также шахматная секция, функционирует тренажерный зал. За более чем полувековой период задние сильно обветшало, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Реконструкция объекта позволит создать на его базе современное спортивное ядро в Красноармейском районе.
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