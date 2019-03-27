В Волгограде суд оставил под стражей бывшего следователя СУ СК





Областной суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Волгограда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего следователя по особо важным делам второго отдела СУ СК по региону Сергея Аракеляна, сообщает ИА «Высота 102». Общий срок содержания обвиняемого под стражей составляет 4 месяца 24 суток.

Сергей Аракелян обвиняется в изготовлении подложных постановлений о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей пятерых обвиняемых, проходящих по уголовному делу, находившемуся в его производстве. Также ему предъявлено обвинение в том, что он, будучи действующим сотрудником СУ СК по Волгоградской области, используя свое служебное положение, ввёл в заблуждение подозреваемого по уголовному делу по факту фиктивного дорожно-транспортного происшествия, и под предлогом переквалификации его действий и последующего прекращения уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, получил от последнего 175 000 рублей якобы для последующей компенсации страховой компании причиненного вреда, без составления каких-либо документов по этому поводу.

12 марта 2019 года уголовное дело в отношении Сергея Аракеляна поступило на рассмотрение в Центральный районный суд Волгограда.



