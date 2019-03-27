В парки Волгограда высадился "десант" лесорубов

Парки и зеленые зоны Краснооктябрьского района готовят к весне: на всех территориях идут работы по омолаживающей и санитарной обрезке зеленых насаждений, выкорчевываются деревья, отслужившие свой век и полностью сгнившие, - сообщает ИА "Высота 102".

Бензопилы звенят сегодня в парке 70-летия Победы, на территории зеленой зоны, расположенной по малому проспекту Ленина, в парке Гагарина. По словам коммунальщиков, в преддверии месячника благоустройства, который официально стартует 1 апреля, уже обрели новое дыхание насаждения вдоль тротуара, расположенного вдоль зданий «Научного городка», зеленая зона по улице имени Пельше: всего на этой территории более 300 деревьев получат новую жизнь. Аналогичные работы пройдут на территории парковой зоны по проспекту Металлургов и вдоль улицы маршала Еременко, где также свыше 300 деревьев ждут омоложения. Кроме того, на территории района планируется высадить более 600 единиц зеленых насаждений.















