В Волгоградской области с 1 апреля горящие костры окажутся под запретом

Экология 27.03.2019 10:36
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27.03.2019 10:36
С 1 апреля в Волгоградской области запрещается выжигать траву, мусор, разжигать костры, особенно вблизи лесных массивов или на их территории, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Волгоградской природоохранной прокуратуре. В надзорном ведомстве пояснили, что с 1 апреля в регионе постановлением губернатора установлен пожароопасный сезон. Продлится он до 31 октября.
На органы государственной власти и местного самоуправления возлагается ответственность по организации противопожарных минерализованных полос, уборки прилегающей к лесным массивам территории от сухостоя и мусора.
За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность в виде штрафа, максимальный размер которого составляет для граждан до 5 тысяч рублей, должностных лиц до 50 тысяч рублей.
В прокуратуре отмечают, что более 80% лесных пожаров возникают вследствие антропогенных факторов. Одним из источников природных пожаров является поджог сухой травы человеком. Статистика показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.
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