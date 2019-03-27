Политика 27.03.2019 09:12
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27.03.2019 09:12
Представители «Справедливой России» на прошедшей пресс-конференции призвали объединить усилия сразу трём партиям: КПРФ, ЛДПР и «Родине», сообщает ИА "Социнформбюро".
Дмитрий Калашников начал с озвучивания неприятной статистики: о падении реальных доходов населения, росте бедности и социального расслоения. Кроме того, граждане перестают доверять действующим политическим институтам.
По словам руководителя реготделения, сейчас де-факто сложилась однопартийная система с монополией партии большинства. И поскольку нет конкуренции и альтернативной точки зрения, принимаются такие непопулярные решения, как увеличение пенсионного возраста и рост налогов.
При этом лидер региональных справороссов полагает, что социал-демократы по всей стране должны консолидироваться."Мы считаем, что начать процесс консолидации можно с обсуждения возможности объединения социальных сил и в нашем регионе,-отметил Дмитрий Калашников.- Мы заявляем об организации таких общественных слушаний с приглашением всех заинтересованных сторон. Это необходимое условие для достижения целей озвученных в послании президента. Чтобы социальные инициативы были реализованы необходимо увеличить представительство социально-политических сил в федеральном и региональном парламентах"
Журналисты поинтересовались, с кем планирует объединяться партия. Дмитрий Калашников ответил, что на федеральном уровне обсуждается вопрос объединения «Справедливой России» и «Родины». На уровне Волгоградской области речь об этом не идёт, поскольку такие вопросы решаются только «наверху». А с ЛДПР и КПРФ нужно искать компромиссы, полагает Калашников. Если у партий будет согласованная позиция, это позволит сформировать в Волгоградской облдуме оппозиционную силу, позицию которой услышат.
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