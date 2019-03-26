В Волгоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом

Происшествия 26.03.2019 22:00
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26.03.2019 22:00
Женщина и двое маленьких детей пострадали сегодня от отравления угарным газом. Об этом сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, ЧП случилось около 19:20 в многоквартирном доме в 4-ом микрорайоне города Камышина. Воздействию токсичного вещества подверглись 26-летняя женщина, а также трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Все они госпитализированы в Камышинскую центральную городскую больницу.
Позднее вечером в Кировском районе Волгограда также отравилась монооксидом углерода двухлетняя девочка. Пострадавшую малышку доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. Обстоятельства случившегося уточняются.
По словам специалистов, самыми распространенными причинами отравления угарным газом являются неисправные газовые приборы и неправильно работающие системы вентиляции.
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