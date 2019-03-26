В Волгоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом





Женщина и двое маленьких детей пострадали сегодня от отравления угарным газом. Об этом сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, ЧП случилось около 19:20 в многоквартирном доме в 4-ом микрорайоне города Камышина. Воздействию токсичного вещества подверглись 26-летняя женщина, а также трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Все они госпитализированы в Камышинскую центральную городскую больницу.

Позднее вечером в Кировском районе Волгограда также отравилась монооксидом углерода двухлетняя девочка. Пострадавшую малышку доставили в больницу скорой медицинской помощи №25. Обстоятельства случившегося уточняются.

По словам специалистов, самыми распространенными причинами отравления угарным газом являются неисправные газовые приборы и неправильно работающие системы вентиляции.



