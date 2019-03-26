Жительнице Волгоградской области вернули увезенных в Дагестан детей





Двоих детей, увезенных отцом, вернули волгоградке сотрудники федеральной службы судебных приставов. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в УФССП по Волгоградской области. После развода супругов суд решил, что 12-летний мальчик и 9-летняя девочка должны жить с мамой. Однако оказалось, что их отец уже не живет в регионе. Его стали искать в соседних областях, и оказалось, что мужчина уехал в Дагестан. Приставы обратились за помощью к своим коллегам из кавказской республики. В скором времени те нашли дом, где сейчас живет мужчина. Там же обнаружили и детей.